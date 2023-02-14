Kılıçdaroğlu'nun küçümsediği Kahramanmaraş depremine DSÖ değerlendirmesi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, çevrimiçi basın toplantısında konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin Türkiye ve Suriye'ye etkilerini değerlendiren Kluge, DSÖ'nün yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olduğunu belirtti.

'Türkiye ve Suriye'nin yanındayız'

Kluge, hayatını kaybedenlerle yaralananların sayısının artmasının beklendiğini belirtirken, Türkiye ile Suriye'de yaklaşık 26 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Türkiye'de yaklaşık bir milyon kişi evini kaybetti ve geçici barınaklarda yaşıyor." diyen Kluge, "Bunun gerçek maliyeti henüz bilinmiyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası kamuoyuna Türkiye için çağrıda bulunan Hans Kluge, şöyle konuştu:

Şimdi uluslararası toplumun, Türkiye'nin yıllardır diğer uluslara gösterdiği cömertliğin aynısını Türkiye'ye gösterme zamanı. Türkiye, birçoğu Suriye'den olmak üzere, dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

DSÖ olarak Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz. Depremin gerçek maliyeti henüz bilinmiyor. İyileşmek, zaman ve olağanüstü bir çaba gerektirecek. Ancak bu ne kadar zaman alırsa alsın DSÖ, Türkiye ve Suriye halkının yanında kararlı bir şekilde yer alacaktır.