Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği
Özgür Özel ve ekibinin işgal ettiği CHP Genel Merkezi polis tarafından boşaltılırken CHP Genel Merkezi'ne giren Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ilk iş olarak Özgür Özel'in binada asılı afişini indirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde polis baskını sonrası CHP Genel Merkez binası tahliye edildi. Özgür Özel ve ekibinin genel merkezden çıkarılmasının ardından Kılıçdaroğlu destekçileri, binadaki temizliğe ilk iş olarak Özgür Özel'in afişinin iplerini kesip indirerek başladı.
ÇİKOLATA DAĞITTILAR
“Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganıyla binaya giren Kılıçdaroğlu taraftarları afişin ardından Özel'in duvarlardaki fotoğraflarını da indirdi.
Kılıçdaroğlu’nun ekibi, CHP Genel Merkezi’nde bulunan özel kalem odasında çikolata dağıttı.
