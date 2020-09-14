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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş hakkındaki sözlerine Bakan Soylu'dan sert tepki
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş hakkındaki sözlerine Bakan Soylu'dan sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör destekçisi Demirtaş için kullandığı "Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır" şeklindeki sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:29:00 -
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş hakkındaki sözlerine Bakan Soylu'dan sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni"ne katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörden tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki "Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır" şeklindeki sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirten Soylu, "Yazıklar olsun, ayıptır" dedi.

Koronavirüs salgını hakkında konuşan Soylu, "Virüs salgını bize gösterdi ki; standartlarına kavuşmak istediğimiz Avrupa ve ABD’nin sağlık sistemi, bizden kesinlikle daha iyi değil" ifadelerini kullandı.

Terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine vurgu yapan Soylu, "Bu yıl sadece 35 kişi dağa çıktı. Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik" diye konuştu.

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Yorumlar

soylu pkk nın terörün işini bitirdi
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ceza Almas lazim adalet masumami calisiyor anayasaya göre aciklamasi suc varmi terörist övmek abisi militan kendisi yonetici daha ne olacak
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