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Kılıçdaroğlu'nun danışmanından idam açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Nuray Çepni, sosyal medya hesabından cinsel istismara idam istediğini belirten bir mesaj paylaştı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:16
Kılıçdaroğlu'nun danışmanından idam açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Nuray Çepni, cinsel istismar suçlarına idam istedi.

Eylül ve Leyla’nın adlı çocukların ölümünün ardından paylaşımda bulunan Çepni, Leyla’nın fotoğrafını paylaşarak, “İdam istiyorum idam. Caydırıcı tek ceza idamdır” diye yazdı.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:16
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. danışmanı
  3. idam açıklaması
  4. nuray çepni

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  • berzah_berzah_4 dk önce
    sadece şov iş fiiliyata gelince çark eder bunlar,hodri meydan referanduma gidin destek verin 400 oyla bitirin bu işi,halk zaten çoktan kararını verdi,referanduma destek veririz deyin,gereğini yapın
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