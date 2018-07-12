Kılıçdaroğlu'nun danışmanından idam açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Nuray Çepni, sosyal medya hesabından cinsel istismara idam istediğini belirten bir mesaj paylaştı.12 Temmuz 2018 Perşembe 17:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Nuray Çepni, cinsel istismar suçlarına idam istedi.
Eylül ve Leyla’nın adlı çocukların ölümünün ardından paylaşımda bulunan Çepni, Leyla’nın fotoğrafını paylaşarak, “İdam istiyorum idam. Caydırıcı tek ceza idamdır” diye yazdı.
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