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Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek toplayan kadın" dediği Aysun Demir gerçekleri anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Şubat'taki grup toplantısında fotoğrafını göstererek "çöpten yiyecek toplayan kadın" diye tanıttığı Aysun Demir, maddi durumunun yerinde olduğunu, çöpten sokak hayvanları için yemek topladığını ve Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olduğunu söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 09:51
Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek toplayan kadın" dediği Aysun Demir gerçekleri anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Şubat'taki grup toplantısında fotoğrafını gösterdiği "çöpten yiyecek toplayan kadın"ın, sokak hayvanları için çevredeki iş yerlerinin konteynere bıraktığı gıda maddelerini alan Aysun Demir olduğu ortaya çıktı.

Merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde yaşayan dört çocuk annesi 54 yaşındaki Aysun Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöp konteynerinden sokak hayvanları için yiyecek toplamaktan asla utanmadığını söyledi.

"Konteynerden alıp sokak hayvanlarına veriyorum"

Çevredeki iş yerlerinden çıkan yiyecek atıklarının konteynerlere atıldığını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Ben de onları alıp sokak hayvanlarına veriyorum. Sokak hayvanları için çöp konteynerlerinden atık toplamaya devam edeceğim. Gelip çeksinler. Kılıçdaroğlu, beni yok yere rencide ettiğinin farkında değil mi?

 "4 katlı evim var"

Keşke bana gelip 'Aç mısın?' diye sorsaydı. Ben aç değilim, maddi durumum gayet iyi. Benim dört katlı evim var. Allah şükür ki kimseye ihtiyacım yok. Kılıçdaroğlu'na karşı hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kılıçdaroğlu beni ihtiyaç sahibi gibi göstermeye utanmadı mı?

"Hukuki süreci başlattım"

Çok üzüldüm hatta intiharı bile düşündüm. Çocuğum üzüntüden okula gidemedi. Kılıçdaroğlu bunları düşünmedi mi? Benim fotoğraflarımı neden elinde sallıyor? Hukuki süreci başlattım. Kılıçdaroğlu'ndan alacağım tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağım."

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve başarılı olmasını istediğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nu kınadı

AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gösterdiği fotoğrafla, bir algı operasyonuyla Türkiye'yi ve Eskişehir'i kötü göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği fotoğraftaki kadının Aysun Demir olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Çekilen fotoğrafta çöp konteyneri ve yanında üç kap bulunuyordu. Aysun Demir teyzemiz, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'ndeki dört katlı apartmanda oturuyor. Allah'a şükür geçimini çok rahat şekilde sağlıyor. Sağlığı ve hali vakti yerinde bir teyzemiz. Kendisi çevredeki iş yerlerinin çöp konteynerine attığı gıda atıklarını sokak hayvanlarına vermek için kaplara koyuyor. Odunpazarı'nın güzel teyzesinin çöp konteynerinden sokak hayvanlarına vermek üzere gıda atığı alırken çekilen fotoğrafı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulmuş. Böylece AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve şehrimiz farklı lanse edilmeye çalışılmıştır. CHP Genel Başkanı'nı kınıyorum. Yalan yanlış iftiralardan vazgeçmesini ve bu memleketin değerleriyle barışık olup ülkeye hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aysun teyzemiz fotoğrafın gösterildiği andan bu yana ailesiyle büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşı döktü."

"Suç duyurusunda bulunduk"

Volkan Doğan, Aysun Demir'e sokak hayvanlarına gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Aysun Demir'in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise müvekkilinin iki gündür büyük bir üzüntü yaşadığına değinerek "Kendisinden izinsiz çekilen fotoğrafı servis edilip üzerine bir hikaye yazıldı. Bununla ilgili fotoğrafı çeken, servis eden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Tazminat davası da açacağız. İhtiyaç sahibi değiliz. Sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışırken çok farklı gösterildik." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:51
  1. Eskişehir
  2. çöpten yiyecek toplayan kadın

YORUM YAZ

  • ihsanihsan21 dk önce
    ben doktorum çöpten kuşlara ekmek topluyorum bu alevi pkk lı kılıçtaroğlu anlamazki
  • sukrusukru24 dk önce
    İşte görüyorsunuz CHP zihniyeti budur.Halkını hakir görür,Kendisini efendi.Bunlar bürokrasi diktasının birer neferidir.Kendisinden üst rütbede olanın iti,Kendisinden alt rütbede olanın ilahı olur bunlar.Halk demokrasinin tadını aldı artık size o eski günleri geri vermez.Aç bile kalsa siz patlıcanı 100 TL de yapsanız resmi üniforma postu giymiş bir çakalın zulmünü yaşamaktansa 100 TL ye patlıcana razı olur.Üstelik sana zorla patlıcan al diyende yok.Birgün pazara çıktmıştık yeşil fasulye 30 TL demişlerdi.Bende hanıma kıyma al Kavur sade et yiyelim demiştim.Demokrasi böyle birşey işte.Aç kalmaya evet,Faşist memur diktasına hayırrrrr.
  • Hilâl Hilâl 39 dk önce
    DangalakkeMal 'inyalanlarıya tutarsasalla ke-malsalla
  • mahoagamahoaga45 dk önce
    Attıkları çamur yanlarına kar kalmamalı, Caydırıcı cezalar alsınlar ki iftira ve yalan yayarlarken iki kere düşünsünler, yine de çamur atmayakara verirlerse cezaya razı olsunlar Kılıcıdaroğlu tipleri..
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz55 dk önce
    doğru ya ,ülkede hiç çöpten yemek toplayan yoknasılsa
  • FikriFikri1 sa önce
    Lan bir gün olsun yalan söyleme, söz oyumu sana vereceğim kemal.

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