Kılıçdaroğlu'nun, büyükelçi ile balık sefasından haberi var mıydı? İmamoğlu: Beni niye takip etsin?

İstanbul'da yoğun kar yağışında vatandaşların yollarda mahsur kaldığı sırada balıkçıda olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı, "Kılıçdaroğlu'nun yemekten haberi var mıydı?" sorusunu "Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin" şeklinde yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, E-5 Göztepe Köprülüğü Kavşağı altındaki dere ıslahını yerinden inceledi. İmamoğlu incelemesinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Hangi yemeği yediğimi niye takip etsin"

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u esir alan kar yağışı sırasında İngiliz Büyükelçisi ile balık restoranında yediği yemekten CHP Genel Başkanı'nın haberinin olup olmadığına ilişkin soruya, "Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin. Genel başkanımızın işi başından aşkın, bizim işimiz başımızdan aşkın. Bu, sürecin biraz magazinsel tarafı bu. Ama esas ciddi tarafı MOBESE meselesidir. Kişisel hayata müdahale meselesidir.

Kişisel hayata müdahale edenlerin hâlâ bir açıklama yapmaması meselesidir. Niçin gidip İstanbul Valisi'ne bu konuda niye adım atmadınız diye sormuyorsunuz? Kişisel hayata müdahale edenlerin hâlâ bir açıklama yapmaması meselesidir. MOBESE'nin nasıl kullanıldığı belli hukukta. Suçlu tespiti için kullanılır. Ve onun dışında hiçbir şekilde kullanılamaz, servis edilemez. O kameranın başında kim oturuyordu, Emniyet müdürü bunun için bu işin içinde mi, İstanbul Valisi bu işin içinde mi? Haberdar değillerse cevabını versinler." ifadelerini kullandı.

"Bu akılsız ve hukuksuz bir süreç"

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan teftişteki son duruma ilişkin ise İmamoğlu, "Teftiş edilmek kadar doğal bir süreç yoktur. Bunun aklı vardır, bunun hukuku vardır. Bu akılsız ve hukuksuz bir süreç. Biri bağırdı, haykırdı, çağırdı diye bir uygulama başlatıldı. Nereye bakarsanız bakın kardeşim. Allah bu şekilde devam eden siyasilere akıl versin diye devam ediyorum duam tutmadı ama Allah akıl versin demeye devam edeceğim " diye konuştu.

"Her vatandaşımız kendi türküsünü söyler"

Sosyal medyada İstiklal Caddesi üzerinde müzik yapan kişilerin engellendiğine yönelik iddialarla ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Bu ülkede yaşayan her vatandaşımız kendi türküsünü de söyler, şiirini de okur. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama var, böyle bir kastın olmadığı belirtilmiş. Ben bu açıklamayı muhatap alıyorum. Kişisel hatalar varsa da soruşturmalar açılır. 21.yüzyıldayız" şeklinde konuştu.