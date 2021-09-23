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Gündem Kılıçdaroğlu’nun bu yaptığına ne derler? Gazilerin önünde ağız değiştirdi
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun bu yaptığına ne derler? Gazilerin önünde ağız değiştirdi

HDP’nin ‘kürt sorunun muhatabı Abdullah Öcalan’dır’ açıklamasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP’ye destek çıkarak ‘çözümün meşru muhatabı HDP’dir’ demişti. Gazilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, bu kez HDP diyemedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 10:57:00 -
Kılıçdaroğlu’nun bu yaptığına ne derler? Gazilerin önünde ağız değiştirdi

“Kürt sorunu'nun çözümü için HDP'yi muhatap gösteren Kılıçdaroğlu, şehit ve gazilerle bir araya geldi. Bu kez “Sorunu dostlarımızla çözeceğiz” dedi.

Bir süredir, "Kürt sorununun çözümünde HDP meşru muhataptır" açıklamalarıyla gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya'da gaziler ve şehit aileleriyle kahvaltıda buluştu.

Program sonrasında, açıtartışılan sözleriyle ilgili soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu bu kez HDP'nin adını vermekten imtina etti. Kılıçdaroğlu "Bu ülkeye barışı dostlarımızla getireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Türkiye'de dünya kadar sorun var. Biz sorunlardan korkmuyoruz. CHP'nin Genel Başkanı olarak da bütün millete açık ve net söylüyorum, sizin oylarınızdan çok sizin sorunlarınıza talibim. Bu sorunları, samimi ve dürüst olarak çözeceğim. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı birlikte getireceğiz. Dostlarımızla beraber getireceğiz."

Kılıçdaroğlu kendini de yalanladı

CHP'li Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'na Suriyeli sığınmacılara ilişkin Beşar Esed'den görüşme çağrısı geldiğini iddia etti, ardından kendini yalanladı: "Doğru değilmiş."

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Yorumlar

Fikri

Genel başkanı ne ki vekili ne olsun. Kendi söyler kendi yalanlar. Öteki de nabza göre şerbet verir. Net ve doğru bir siyasi görüşü yok ki.
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MİLLET

Bende bu köşeden kılıçdaroglunu protesto ediyorum iki yüzlülük ettiği için birde gazi ve yakınlarını madem chp genel başkanı adres gösterip hp yi muhatap alıyor o zaman gazi şehit ve yakınları chp ile yana yana gelmiyecek arkadaş yetmedi mi binlerce şehit verdik gazi verdik bunca ekonomi heba oldu gitti
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