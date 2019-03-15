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Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni Zelanda'daki cami saldırısını İslam dünyasına mâl etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada 'İslam dünyasından kaynaklanan terör, bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı' ifadeleriyle 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını İslam dünyasına mâl etti.

15 Mart 2019 Cuma 14:54

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı esnasında düzenlenen terör saldırısı sonucunda 49 kişi şehit edildi. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medyada büyük tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu saldırıyı yorumlarken,'İslam dünyasından kaynaklanan terör, bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı' ifadelerini kullandı. CHP liderinin sözleri sosyal medyada tepki gördü.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:54
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