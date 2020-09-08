Kılıçdaroğlu’ndan skandal ‘Fahrettin Koca’ açıklaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye’de tekrar yayılmaya başladı. Buna karşın Sağlık Bakanlığı’nın yerinde kararları nedeniyle virüs kontrolden çıkmadı. Salgın halen kontrol altında tutulurken, vatandaşların kişisel tedbirlerine uymaması nedeniyle virüs yayılmaya devam ediyor.

Dünya genelinde Türkiye’nin koronavirüs salgınına karşı mücadelesi büyük alkış toplarken, İngiltere gibi ülkeler Türkiye’ye turist gönderme konusunda hiçbir tereddüt yaşamadan vatandaşlarına ülkemizi önerebiliyor.

Buna rağmen Türkiye’deki muhalefet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmek için akılalmaz yorumlarda bulunuyor.

Türkiye’nin salgınla mücadelesine destek vermek yerine kuru muhalefet yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akla ziyan açıklamalarda bulunarak süreci lekelemeye kalktı.

“Güvenmiyorum”

Yeni Şafak’ın haberine göre, CHP Parti Meclisi toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Sağlık Bakanı çıktı açıklama yaptı. Başlangıçta güven vermişti ama bütün güveni yitirdi. Cümle şu oldu; ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla...’ Cumhurbaşkanı doktor değil ki. Bilim Kurulu, siz doktorsunuz” dedi.