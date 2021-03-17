  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan hareket
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan hareket

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesilye ilgili geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 22:35:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan hareket

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradığı bildirildi.

HDP’den yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin 'hukuksuz' olduğu iddiasında bulunularak “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi üzerine Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti” denildi.

Kılıçdaroğlu’nun “Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir” şeklinde tepki çeken bir iddiada bulunduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şeref Kazan

HDP milletvekili seçilmek için pkk. kandil onayı olmadan şeçildiklerini idrak edemeyen ... ya pkk lıdır yada vatan haini
  • Yanıtla

İslam dini barış dinidir

Rahatsız
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'SOM' füzesine entegre edilecek! İmzalar atıldı
Teknoloji

'SOM' füzesine entegre edilecek! İmzalar atıldı

ROKETSAN ve Meteksan arasında "SOM" seyir füzelerini daha da güçlü kılacak Radar Altimetrelerin entegrasyonu için sözleşme imzalandı. Yüzde ..
O ülke bu haberle sarsıldı! Askeri uçak düştü
Dünya

O ülke bu haberle sarsıldı! Askeri uçak düştü

Hindistan'da eğitim uçuşu yapan askeri uçak düştü. Yapılan açıklamaya göre, kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirtildi...
Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı
Siyaset

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı

Tunceli Belediyesi'nin Komünist Başkanı Mehmet Maçoğlu, ataları Marx ve Engels'e ihanet ederek LGBTİ'li sapkınlara tatil kıyağı geçti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay