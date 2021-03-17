Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan hareket
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesilye ilgili geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradığı bildirildi.
HDP’den yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin 'hukuksuz' olduğu iddiasında bulunularak “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi üzerine Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti” denildi.
Kılıçdaroğlu’nun “Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir” şeklinde tepki çeken bir iddiada bulunduğu belirtildi.