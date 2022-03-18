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Medya Kılıçdaroğlu'ndan 'özgür' basına sansür! Programın kaldırılması talimatını o vermiş...
Medya

Kılıçdaroğlu'ndan 'özgür' basına sansür! Programın kaldırılması talimatını o vermiş...

KRT TV'de Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş'ın birlikte yürüttüğü "Şimdiki Zaman" programının yayından kaldırılmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 19:38:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan 'özgür' basına sansür! Programın kaldırılması talimatını o vermiş...

 Yeniakit.com.tr 

CHP'ye yakın çizgisi ile yayın hayatını sürdüren KRT TV'de, Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü, Barış Yarkadaş'ın da yorumculuğunu yaptığı "Şimdiki Zaman" programının sona erdirilmesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parmağı çıktı.

'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi' iddiası!

Medya Tava'nın iddiasına göre; gerekçe gösterilmeden sona erdirilen programın yayından kaldırılması talimatını Kılıçdaroğlu verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun programdan çeşitli sebeblerle rahatsızlık duyduğu aktarılırken, "helalleşme" çağrısına yapılan eleştirilerin Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığını daha da arttırdığı belirtildi.

CHP'li bazı MYK üyelerinin, "Desteklediğimiz kanallarda bizim eleştirilmemiz doğru değil." dedikleri ifade edilirken, programda, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığının önünün kesilmesine yönelik itirazların da rahatsızlık sebebleri arasında olduğu vurgulandı.

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