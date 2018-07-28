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Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...

Türkiye'de vergi rekortmenleri arasında sayılan bir iş adamının, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Çok büyük bir kumpas var. Muharrem İnce'yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet' dedi." iddiası gündeme bomba gibi düştü.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 00:44
Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası partisinde olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çok büyük bir kumpas var. Muharrem İnce'yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet" dediği iddia edildi.

"LÜTFEN BIRAKIN KOLTUĞU ARTIK MUHARREM İNCE'YE"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Tuncelili ve Türkiye'de vergi rekortmenleri arasında sayılan bir iş adamının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Lütfen bırakın koltuğu artık Muharrem İnce'ye" dediğini iddia etti.

Yılman, ismini vermek istemediği iş adamının Kılıçdaroğlu'ndan şu yanıtı aldığını ileri sürdü:

"İNCE'Yİ PARTİNİN BAŞINA GEÇİRMEK İSTEYEN DERİN DEVLET"

"Mümkün değil çünkü işler bildiğiniz gibi değil, çok büyük bir kumpas var. Muharrem İnce'yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet! Ben buna asla müsaade etmeyeceğim."

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 00:44
  1. Tunceli
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Muharrem İnce

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