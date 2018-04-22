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Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Beni dinleyin bakalım el mi yaman bey mi yaman

Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısının muhtarlar tarafından dikkatle izlenmesini talep etti.

22 Nisan 2018 Pazar 13:25
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Beni dinleyin bakalım el mi yaman bey mi yaman

Kemal Kılıçdaroğlu salı gün ki grup toplantısının muhtarlar tarafından dikkatle izlenmesini talep etti. Kılıçdaroğlu, "Önce muhtarlarla ilgili bölümü söyleyeyim. Salı günü grup toplantısını Türkiye'deki muhtarlara ayıracağım. Size pek çok şey söylendi. Ben hiçkimsenin duymadığı, hiçbir siyasi liderin dile getirmediği muhtarlarla ilgili düşüncelerimi salı günü bütün Türkiye'ye ilan edeceğim. Bütün muhtarlar salı günü beni dikkatle dinlesinler. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman?" dedi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 13:25
  1. Kemal Kılıçdaroğlu

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