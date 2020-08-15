Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi

CHP’deki tek adam rejimi partiyi göstermelik kurultaylardan öteye götürmeyince parti için muhalefette giderek büyüyor. 24 Haziran’da CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce siyasette yeni parti iddialarıyla bomba etkisi meydana getirdi. Perşembe günü Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce “Bin Günde Memleket’ hareketi" başlattı.

İnce’nin Bin Günde Memleket hareketi, parti içinde ‘küskünler hareketi’ olarak yorumlanırken CHP’li yöneticiler İnce’nin kendisini partiden ihraç ettirip mağdur rolüne bürünmeyi amaçladığını iddia ediyor. İnce’nin bu yöntemle parti yönetimine baskıyı arttırıp yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmayı istediği öne sürülüyor.

Kılıçdaroğlu talimat verdi

‘Bin Günde Memleket’ sloganıyla Eylül ayında Anadolu’yu gezmeye hazırlanan İnce’nin başlattığı harekete karşı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise ilgisizlik politikası yürüteceği öğrenildi. İnce ile ilgili uzun bir süredir sessiz kalan Kılıçdaroğlu’nun parti teşkilatlarına “İnce’ye kapıları kapatın, ilgi göstermeyin” talimatı verdiği iddia ediliyor.

İhraç edilecek mi?

CHP kulislerinde parti yönetimine ağır eleştirilerde bulunan Muharrem İnce’nin disipline sevk edilerek ihraç edileceği konuşulurken Kılıçdaroğlu’nun şimdilik böyle bir teklife sıcak bakmadığı dile getiriliyor.