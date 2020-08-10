Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' açıklaması: Parti kurmayacak

Yeni parti kuracağı yönündeki iddialar ile siyaset gündemine bomba gibi düşen Muharrem İnce, CHP’de deprem etkisi meydana getirdi. Eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, mevcut CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi görüşmeye ilişkin detayları bugünkü yazısında paylaştı.

Selvi, bu görüşme hakkında şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu ile görüşmede beklendiği gibi eski genel başkanlar daha çok konuşmuş. Muharrem İnce’nin ayrılmasının CHP’ye de İnce’ye de zarar vereceğini savunmuşlar. CHP tabanının bundan çok rahatsız olduğunu ifade etmişler. Tabanın baskısı üzerine bölünmeyi önlemek amacıyla harekete geçmeyi kendilerine misyon edindikleri söyleniyor. Geçmişte yaşanan bölünmelerin solun toparlanmasına verdiği zararları hatırlatmışlar. Yerel seçimlerde yakalanan ivmenin sürdürülmesinin ilk kez iktidar umudunu yeşerttiğini ifade etmişler. Kılıçdaroğlu’ndan partinin lideri olarak adım atmasını istemişler.

Selvi, yazısına şöyle devam etti:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise partinin kurallarının önemli olduğunu belirterek, Muharrem İnce için bu kuralları çiğneyemeyeceğini ifade ettiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, İnce’nin parti kurmayacağını beyan ettiğini belirterek, “Partili gibi davranmasını bekliyorum” dediği ifade edildi. İnce’nin düzenleyeceği basın toplantısını kast ederek, “Bir konuşsun bakalım, ne diyecek. Ona göre yeniden değerlendiririz" dediği söyleniyor. Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın temaslarını sürdürecek. CHP’nin bölünmemesi için her iki tarafın da siyasetin saygın bu iki ismine kulak vermesinde yarar var. Ama tablo pek umut verici değil.