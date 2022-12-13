Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na bir veto daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin Ankara temsilcileriyle yıllık değerlendirme toplantısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, son dönemdeki söylemlerini tekrarlayarak, gündeme dair kritik konularda şu mesajları verdi.

Kılıçdaroğlu, "Referanduma gitmeyecek bir çoğunlukla kabul edilmesi için destek verecek misiniz?" sorusu üzerine, "Bu konu yasayla da çözülebilir. Anayasa yönetmelik mi? Ama illa referanduma götüreceğim, deniliyor. Ben sıradan bir politikacı değilim. Bugün böyle yarın öyle söyleyemem" dedi.

Görevlerini sürdürmelerini istiyorum"

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile Yavaş'ın adaylıklarını ise şu sözlerle veto etti:

"İstanbul İl Başkanımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız arasında kavga yok. Daha geçenlerde bir araya geldik. İkisinin alanı çok farklı. Biri belediyeyi yönetiyor, diğeri İstanbul'da seçimi kazanmamız için çalışıyor. İki belediye başkanımızın da (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) görevlerini başarıyla sürdürmelerini istiyorum. 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı konusunda nasıl karar alırsa, ben de Ekrem Bey de Mansur Bey de aynı anda duyacağız."

Kılıçdaroğlu, son olarak da CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın açıklamaları için, "Twitlerini ve açıklamalarını ciddiye almıyoruz" dedi.