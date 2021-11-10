  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş suskunluğu
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş suskunluğu

Kardeşi vefat eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a birçok siyasi isim sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından başsağlığı paylaşımı yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:30:00 -
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş suskunluğu

 Yeni akit  Ankara 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş’ın vefat etmesi üzerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan gibi birçok isim sosyal medya hesabı üzerinden baş sağlığı mesajı yayınlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından herhangi bir başsağlığı mesajı yayınlanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Benzine dev indirim! Bakın kaç kuruş
Ekonomi

Benzine dev indirim! Bakın kaç kuruş

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması kararı alındı. Motorin ve otogazın fiyatı..
odaTV, Diyanet'in 10 Kasım mesajını da beğenmedi
Medya

odaTV, Diyanet'in 10 Kasım mesajını da beğenmedi

Milli bayramlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gözünün içine bakan ve "Atatürk'ü anacaklar mı anmayacaklar mı" diye erketeye yatan odaTV, 1..
Kritik gün bugün! Altında dananın kuyruğu kopuyor
Ekonomi

Kritik gün bugün! Altında dananın kuyruğu kopuyor

Altın fiyatları, son dört günü kazançla kapattıktan sonra yatırımcıların ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla sakin bir seyir izliyor. Gözl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay