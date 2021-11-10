Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş suskunluğu
Kardeşi vefat eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a birçok siyasi isim sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından başsağlığı paylaşımı yapılmadı.
Yeni akit Ankara
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş’ın vefat etmesi üzerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan gibi birçok isim sosyal medya hesabı üzerinden baş sağlığı mesajı yayınlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından herhangi bir başsağlığı mesajı yayınlanmadı.