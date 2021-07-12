Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a "yerinizi bilin" uyarısı

2023 seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı'nın büyük bir kriz bekliyor. HDP'nin oyları olmadan sandığa gidemeyen ittifak, bir yandan da İP tabanından gelecek milliyetçi oyların endişesini yaşıyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son aylarda yaptığı hamlelerle dikkat çekiyor. Adaylığını henüz bizzat dillendirmeyen Kılıçdaroğlu, kendisine yakın isimler üzerinden yaptırdığı açıklamalarla niyetini belli etti.

"Adayımız Kılıçdaroğlu"

Ankara'da yaptığı konuşmasında 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin adayını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Adaylık konusunda "hayır" demiyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar "Adayımız Kılıçdaroğlu" diyen partililere ilişkin "kendi görüşleri" dese de adaylık konusunda bir yalanlama veya inkar açıklaması da yapmıyor. Son olarak Cumhuriyet'e röportaj veren Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu" ifadesini kullandı… Siz de "Daha durun bakalım" diyorsunuz ama bir yandan da diliniz adaylığa yakın… Ne yapıyorsunuz, kafamız karıştı…" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"En başta nerede durduysam yine aynı yerde duruyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Millet İttifakı liderlerinin bir araya gelip en azından bu konuyu konuşmaları lazım. Benim çıkıp cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmam şık olmaz. Aslında yanlış bir tartışma yapıyoruz. Tartışma konusu şu olmalı, "Toplum nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor?" Arkadaşlarım kendi görüşlerini dillendirmiştir. Kaldı ki sorun kişisel bazda ele alınıp tartışılacak bir sorun değil, asıl sorun Türkiye... Dolayısıyla "Millet İttifakı"nın tüm bileşenlerinin bu bilinçte olduğuna inanıyorum."

İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar

CHP liderinin parti içinde en büyük rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak gösterilirken, Kılıçdaroğlu röportajda yaptığı bir açıklamayla iki isme adeta "işinize bakın" mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu, "Hem Mansur Yavaş, hem Ekrem İmamoğlu için anketlerde cumhurbaşkanlığı için yarıştaymış gibi ölçümler yapılıyor. Adaylıkları sizin kafanızdan geçiyor mu?" sorusunu yanıtlarken "Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak." ifadelerini kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması:

Halk belediye başkanlarımızdan memnun; tamamı, gerçekten de olağanüstü bir çabayla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu, o ilde, ilçede, beldede yaşayan vatandaşlar kadar bizi de mutlu ediyor. Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak.