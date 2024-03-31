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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken seçim açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken seçim açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-03-31 21:56:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken seçim açıklaması

CHP Genel Başkanlığını Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçimlere ilişkin bir açıklama geldi.

Yaklaşık 61 milyon vatandaşın sandık başına gittiği seçimlerde, sonuçların açıklanmasıyla birlikte birçok ilde sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Gelen sonuçlar sonrası 14 yıl CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu: Ekilen tohumlar fide oldu

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" ifadelerine yer verdi.

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