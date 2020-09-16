  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Biz varken size düşmez
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Biz varken size düşmez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Bize FETÖ’cü diyorlar” sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na takıldığı, CHP liderinin de, “Biz varken size düşmez” diyerek aklınca espri yaptığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:32:00 - 2020-09-16 10:43:03
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Biz varken size düşmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özelinde Cumhur İttifakı’nı devirmek için müttefik arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti’den kovulduktan sonra Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduğu açıklanırken, iki isim arasında ittifak görüşmesi yapıldığı kulislerde konuşuldu.

Görüşmeler sırasında Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında “FETÖ’cülük” esprisi yapıldığı ortaya çıktı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, köşe yazısında, iki isim arasındaki sözde esprili diyaloğu aktardı.

Sarıkaya, Ahmet Davutoğlu’nun bir ara FETÖ ile mücadeleden söz ettiğini ve koruma ekibini seçerken çok dikkat ettiğini anlattığını aktardı.

Muharrem Sarıkaya, daha sonra Davutoğlu’nun, “Bir de bizi FETÖ’cü yaptılar” diyerek Kılıçdaroğlu’na takıldığını söyledi.

Sarıkaya şunları yazdı:

Bu aşamada Davutoğlu dahil, iki heyette bulunanlara kahkaha attıran Kılıçdaroğlu’nun şu cümlesi gelmiş:

“Biz varken size düşmez…”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hülya

neden aklınca?gayet iyi espri yapmış
  • Yanıtla

sami

Allah söyletmiş bu itiraftır
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu
Ekonomi

Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bir televizyon programında çıktığı yayında, haberi aldığı kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek,..
Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…
Gündem

Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…

Türkiye karşısında geri adım atmak zorunda kalan Yunanistan’ın ABD’den 24 adet F-35 istediği ortaya çıktı.
Katar'dan flaş İsrail kararı
Dünya

Katar'dan flaş İsrail kararı

Katar, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması çerçevesindeki görüşmelere Filistin meselesi çözülene kadar katılma..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı