Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Biz varken size düşmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özelinde Cumhur İttifakı’nı devirmek için müttefik arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti’den kovulduktan sonra Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduğu açıklanırken, iki isim arasında ittifak görüşmesi yapıldığı kulislerde konuşuldu.

Görüşmeler sırasında Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında “FETÖ’cülük” esprisi yapıldığı ortaya çıktı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, köşe yazısında, iki isim arasındaki sözde esprili diyaloğu aktardı.

Sarıkaya, Ahmet Davutoğlu’nun bir ara FETÖ ile mücadeleden söz ettiğini ve koruma ekibini seçerken çok dikkat ettiğini anlattığını aktardı.

Muharrem Sarıkaya, daha sonra Davutoğlu’nun, “Bir de bizi FETÖ’cü yaptılar” diyerek Kılıçdaroğlu’na takıldığını söyledi.

Sarıkaya şunları yazdı:

Bu aşamada Davutoğlu dahil, iki heyette bulunanlara kahkaha attıran Kılıçdaroğlu’nun şu cümlesi gelmiş:

“Biz varken size düşmez…”