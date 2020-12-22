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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye oy verecek çiftçilere skandal tehdit
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye oy verecek çiftçilere skandal tehdit

Geçtiğimiz haftalarda öğretmenleri hedef alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de AK Parti'ye oy vermeyi düşünen çiftçileri tehdit etti. Kılıçdaroğlu, "Siz hala gidip oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak" diyerek skandal sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:35:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti döneminde çiftçilerin işlerinin kötüye gittiğini ileri sürdü.

"AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak"

Mardin, Şanlıurfa ve Konya gibi çiftçiliğin olduğu illerde AK Parti oylarının halen yüksek olduğunu gördüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, "Mardin'de elektrik faturaları milleti perişan etmiş vaziyette. CHP iktidarında, bir sefer bu elektriği vatandaşın istediği koşullarda vatandaşa vereceğiz. Üreticilere her türlü desteği vereceğiz. Mardin'den en çok oyu alan partilerden birisi AK Parti. Şanlıurfa da öyle. Orada da en büyük destek AK Parti'ye. Konya da aynı şekilde. Bütün çiftçilere sesleniyorum; ilk seçimde siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda da AK Parti'ye oy verecek öğretmenleri "öğretmen olarak" görmeyeceğini söyleyerek büyük bir skandala imza atmıştı.

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