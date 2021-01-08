Kılıçdaroğlu'ndan ABD ve Türkiye için iki farklı 'sivil ayaklanma' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’de Gezi provokatörlerini sivil ayaklanma için sokağa çağırırken ABD’de meydana gelen darbe girişimi için ise demokrasi naraları attı.

ABD'de sivil ayaklanma

ABD’de dün Donald Trump taraftarları Kongre binasını bastı. Polisin silah kullandığı ve ulusal muhafızın sokağa çıktığı olayda 4 kişi hayatını kaybetti onlarcası da yaralandı. Joe Biden ve Pensilvanya Valisinin 'darbe girişimi' olduğunu söylediği olay dünyada bomba etkisi yaptı.

Trump, taraftarlarına 'eve dönün' çağrısı yaparken olaylara sebep olduğu gerekçesiyle hedef haline geldi.

Türkiye'den ABD için 'endişeliyiz' mesajı

Türkiye'den de birçok isimden 'endişeliyiz' açıklamaları gelirken taraflara 'sağduyu' çağrısı yapıldı.

3 Kasım'daki seçimi kazanan Joe Biden'a Türkiye'den ilk tebrik mesajı gönderen CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ABD'de meydana gelen sivil ayaklanma ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan ABD paylaşımı

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir. Umarım süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 'sivil ayaklanma' çağrısı yapmıştı

ABD'de sivil ayaklanmanın bastırılmasını 'memnuniyet verici' olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'de ise sivil ayaklanma çağrısı yapmıştı. ABD mesajlarında 'demokrasi' naraları atan Kılıçdaroğlu devlete milyarlarca lira maddi kayıp yaşatan Gezi olaylarında halkı sokağa davet etmişti.

Kılıçdaroğlu 2013 yılında yaptığı paylaşımda, "Halkın gücü diktatörün gücünü yenecektir. Baskıya ve zulme meydan okuyan herkesi Taksim'e çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.