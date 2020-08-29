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Aktüel Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:
Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

"30 Ağustos'u yalnız 'askeri bir zafer' olarak tanımlamak mümkün değildir. 30 Ağustos aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu 'milletin egemenliği' düşü için atılmış en önemli adımlardan biridir" - "Hiç kimse aradan geçen 98 yıla aldanmasın, Dumlupınar'da yakılan ışık hala yolumuzu, geleceğimizi aydınlatmaktadır. Bizler, dün olduğu gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlıyız"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 15:05:57 -
Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "30 Ağustos'u yalnız 'askeri bir zafer' olarak tanımlamak mümkün değildir. 30 Ağustos aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu 'milletin egemenliği' düşü için atılmış en önemli adımlardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da eşsiz bir zaferle taçlandırıldığını belirtti.

"Kudretli Başkomutan'ın 'Ya istiklal ya ölüm' emri, milletimizin genlerinde bulunan özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile bütünleşerek, esaret zincirlerini söküp attı." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"30 Ağustos'u yalnız 'askeri bir zafer' olarak tanımlamak mümkün değildir. 30 Ağustos aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu 'milletin egemenliği' düşü için atılmış en önemli adımlardan biridir. Hiç kimse aradan geçen 98 yıla aldanmasın, Dumlupınar'da yakılan ışık hala yolumuzu, geleceğimizi aydınlatmaktadır. Bizler, dün olduğu gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlıyız. Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, 'millet egemenliği' düşünü eksiksiz şekilde hayata geçireceğiz. Tek adam rejiminin yerini, milletimizin hak ettiği şekilde demokratik, laik, sosyal hukuk devleti alacak. Unutulmasın ki o gün geldiğinde, yalnız ülkemiz değil içinde bulunduğumuz coğrafya da 'barışın güneşi' ile aydınlanacak."

Kılıçdaroğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarını sunarak Türk halkının bayramını kutladı.

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