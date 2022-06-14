Kılıçdaroğlu'na, pohpohladıkları Ersan Şen'den unutamayacağı tokat: Koltuğu bırak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini eleştirenlere yönelik sert açıklamalarına tepki gösteren Ersan Şen, "Hala alternatif olamıyorsan iyi muhalefet yaptığını kendine anlat." diyerek CHP liderine koltuğu bırakma çağrısı yaptı.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirenlere sert çıktı. CHP lideri, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor." diyerek kendisine muhalefet dersi vermeye kalkışıldığını vurguladı.

"Muhaliflik dersi verenler, sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz"

Kılıçdaroğlu şu şekilde konuştu:

Muhaliflik dersi bize verenler, şunu unutmasınlar; yahu biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz.. Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız.

Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programında ele alındı. Programdaki yorumculardan hukukçu Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifadelerle yüklendi.

"Demek ki millet sana güvenmiyor, elinde ateş gözlerinde kıvılcım yok"

Şen, Kılıçdaroğlu'nun hala bir alternatif olamamasına rağmen kendisini eleştirenlere verdiği cevapta haksız olduğunu söyledi.

"Demek ki millet sana güvenmiyor, elinde ateş gözlerinde kıvılcım yok. Bu halkın sana inandığını söylüyorsan çık ve de ki, 'Halkın yüzde 60’ı 70’i benim peşimden gidiyor." diyen Şen, Kılıçdaroğlu'nun başarısız muhalefet yaptığını da sözlerine ekledi.

"Gençlere koltuğu ne zaman bırakacaksınız?"

Ersan Şen'in programda kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Sayın Kılıçdaroğlu bir defa tepeden tırnağa hatalı politika izliyor. Niye söyleyeyim size, Kılıçdaroğlu’nun hedefine koyduğu bir kişi var, o da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir siyasi parti var o da AK Parti. Ben de diyorum ki sayın Kılıçdaroğlu, CHP’nin genel başkanısınız. Bize gençlere güvendiğinizi söylüyorsunuz, acaba koltuğunuzu gençlere ne zaman bırakacaksınız. 80 yaşında mı bırakacaksınız?

"Hala alternatif olamıyorsan iyi muhalefet yaptığını kendine anlatırsın, bana değil"

Bana iyi muhalefet yapmaktan bahsediyor, bence biraz utanmak lazım. Şartlar ülkede bu kadar kötü olup da hala alternatif olamıyorsan yazıklar olsun. Demek ki millet sana güvenmiyor, elinde ateş gözlerinde kıvılcım yok. Bu halkın sana inandığını söylüyorsan çık de ki halkın yüzde 60’ı 70’i benim peşimden gidiyor. Ben size söyleyeyim, enflasyon böyle olacak, alım gücü böyle olacak, alım gücü yerlerde olacak, millet sabahtan akşama kadar ekmeğin aşın suyun elektriğin peşinde olacak, gençler bu kadar ümitsiz olacak, sadece enflasyondan hayat pahalılığından değil yaşam tarzlarından ötürü yurt dışına kaçacak, sen hala alternatif olamıyorsan iyi muhalefet yaptığını kendine anlatırsın bana değil.

"Benim etrafımda korumalar yok, Kılıçdaroğlu'nun var"

Ben sana inanmam. Kelle koltukta değil, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında herkes kelle koltukta olabilir. Benim etrafımda korumalarım yok onun etrafında var. Öyle bir dünya yok. O laflara herkesin karnı tok. Recep Tayyip Erdoğan eksenli siyaset yapıyorsunuz, siz Cumhurbaşkanının tekrar seçilmesini mi istiyorsunuz?"