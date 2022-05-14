  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu’na ‘adaylık’ adresi verildi
Gündem

Kılıçdaroğlu’na ‘adaylık’ adresi verildi

Kemal Kılıçdaroğlu rotayı şaşıralı epey oldu. Başkan Erdoğan'a "Karşıma çık" diyen ama bir türlü karşısındaki aday olamayan Kılıçdaroğlu devlet kurumlarından sonra özel şirketleri de basmaya başladı. Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan Kılıçdaroğlu'na adaylık için adresi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 11:50:00 -
Kılıçdaroğlu’na ‘adaylık’ adresi verildi

 Yeni Akit  Ankara 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rotayı şaşıırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Karşıma çık" diyen ama bir türlü karşısındaki aday olamayan Kılıçdaroğlu devlet kurumlarından sonra özel şirketleri de basmaya başladı. Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan Kılıçdaroğlu'na adaylık için adresi gösterdi.

"Sadat'a baskın"

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak yasal bir şekilde kurulan ve özel bir şirket olan SADAT'a baskın düzenleyip şirketin önünde açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çabaları "Cumhurbaşkanı adayı olmak için dikkat toplamaya çalışıyor" şeklinde yorumlandı.

"Emir aldığın elçilerin kapısına git"

Ak Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan aday olmak istiyorsa hangi adrese gitmesi gerektiğini şu mesajla paylaştı:

Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli yanlış adreslere gidiyor.

Aday olmak istiyorsa, emir aldığı elçilerin kapısına gitmesi lazım. Kapı arkasından zırvalamak yerine içeride zırvalar."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay