Kılıçdaroğlu’na ‘adaylık’ adresi verildi

Yeni Akit Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rotayı şaşıırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Karşıma çık" diyen ama bir türlü karşısındaki aday olamayan Kılıçdaroğlu devlet kurumlarından sonra özel şirketleri de basmaya başladı. Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan Kılıçdaroğlu'na adaylık için adresi gösterdi.

"Sadat'a baskın"

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak yasal bir şekilde kurulan ve özel bir şirket olan SADAT'a baskın düzenleyip şirketin önünde açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çabaları "Cumhurbaşkanı adayı olmak için dikkat toplamaya çalışıyor" şeklinde yorumlandı.

"Emir aldığın elçilerin kapısına git"

Ak Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan aday olmak istiyorsa hangi adrese gitmesi gerektiğini şu mesajla paylaştı:

Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli yanlış adreslere gidiyor.

Aday olmak istiyorsa, emir aldığı elçilerin kapısına gitmesi lazım. Kapı arkasından zırvalamak yerine içeride zırvalar."