Kılıçdaroğlu'na 'abi' diyecek kadar yakın PKK'lı kim?

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yine bomba bir iddiayı ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun amca oğlu İbrahim Karabulut'un, PKK'nın Hamburg sorumlusu olduğunu belirten Ramoğlu, Almanya'da yaşayan örgüt üyesi Mustafa Günel'in de Kılıçdaroğlu'na 'abi' diyecek kadar yakın olduğunu ileri sürdü. İşte gündemi allak bullak edecek o yazı:

"Kemal Kılıçdaroğlu hiç değişmedi, dün ne idiyse bugün de odur! PKK'lılarla dostluğu yeni değil, eskidir.

Onların ağabeyi ve hamisidir.

Amca oğlu İbrahim Karabulut, örgütün Hamburg sorumlusudur ve sıkça görüşmektedirler.

PKK'lıları SSK'ya dolduran odur.

Almanya'da yaşayan örgüt üyesi Mustafa Günel, Kılıçdaroğlu'na 'abi' diyecek kadar yakın biridir.

Bay Kemal'in terörist seviciliği eskidir yani.

Müdür olunca SSK'ya önce yakınlarını, sonra teröristlerl doldurdu.

PKK ve Dev-Yol, TİKB gibi terör örgütleriyle ilişkileri belgelenmiş, asker ve polisle çatışmaya girmiş olanları SSK'ya aldı.

Bakanlık müfettişi Yusuf Aydın'ın tespit ettiği isimlerden bazıları şöyle:

Kemal Subaşı, Muzaffer Irmak, Seyfettin Kızılkan, Sinan Olcan...

İşe aldığı Medet Kalkan, HKÖ mensubuydu.

Hırsızlık ve kız kaçırmaktan sabıkalıydı.

Habip Güzel, silahlı örgüt üyesi bir teröristti.

Mehmet Ardıç, THP/C kurucusuydu ve adam öldürmekten sabıkalıydı.

Ayhan Bölüm ve İzzettin Kundakçı ise PKK yöneticisiydi.

Kandil'e para toplayan ve hastalar arasında da ayrımcılık yapan Dr. Muzaffer Irmak'ı, eski Vali Mahmut Yılbaş istemedi.

Bay Kemal buna rağmen adamı Van SSK'ya başhekim yaptı.

Kılıçdaroğlu benliğine yer etmiş marazi alışkanlıkları bırakamıyor!

Demirtaş "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz!" diyor, Kılıçdaroğlu ise "Demirtaş'ın suçu ne?" diye soruyor.

Nato mermer nato kafa işte. (...)"