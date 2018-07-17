Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı: Erdoğan 15 Temmuz'da Marmaris'te...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iyice zıvanadan çıktı!.. Kontrollü darbe safsatasını yineleyen Kılıçdaroğlu, "kontrollü darbe" safsatasını yineledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişimi sırasında Bakırköy Belediye Başkanının evinde saklanmasını eleştiren Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan da darbenin olacağını biliyordu. Niye Marmaris'te saklanıyor? Darbe olacağını bildiği için. Darbeyi fırsata dönüştürmek için ve yaptılar bunu" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. senesinde, darbeci teröristlerin ağzıyla sarf ettiği skandal sözleri:

"BİR NUMARALI DARBECİ SENSİN"

"(...) Savcı darbeyle ilgili soruşturma yapmak istedi. Ne Hulusi Akar ne de Hakan Fidan savcıya gidip ifade vermediler. Peki savcı ısrarcı olunca ne yaptı? Hatta savcının, 'Ben onları ayağıma çağırmayayım, bulundukları makama gidip orada bilgilerine başvuralım' diye karar almasına rağmen yaptıkları tek şey oldu: Savcıyı görevden aldılar. Ben 250 kişinin hakkını savunmayacak mıyım, bu savcıyı neden görevden aldın diye sormayacak mıyım? 'Darbeci' diyorsan, bir numaralı darbeci sensin.



"3 AY ÖNCE DARBE YAPILACAĞI SÖYLENDİ" İDDİASI



Darbeden 3 ay önce nisan ayında, Abdullah Kurt isimli birisi, İzmir'de gidiyor, darbe yapacakların tamamının isimlerini veriyor. Savcıya gidiyor, anlatıyor bunları. Bir devlet 'Benim bilgim yok' diyebilir mi? Niye gereği yapılmıyor? Aslında darbe yapmalarını bekliyorlar. Darbeyi fırsata çevirelim ve karşı darbe yapalım ve Türkiye'yi bir darbe sürecinin içine sokalım. Son derece bilinçli bir hareket. Darbe günü Okay adlı birisi, ismini biliyorum ama açıklamayayım, MİT'e gidiyor, darbe yapılacağını söylüyor. Saat 14.00'da. Akşam darbe yapılacağını biliyorlar, niye önlem almadılar? Savcı soruyor Okay'a 'Sen MİT'te darbe yapılacak lafını kullandın mı?' 'Evet darbe yapılacağını söyledim ' diyor. Bütün bu ayrıntıların herkes tarafından bilinmesi lazım.

SİVİL İMAMLARIN TOPLANTILARI BİLİNİYORDU



Darbenin en önemli isimleri, sivil imamları, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş bunlar takip ediliyor. Ben de biliyorum takip ediliyor. Hangi evde toplandıkları da biliniyor. Hiçbir kişi çıkıp, 'Ben darbecileri takip etmedim' diyemez. Takip ediyorsan, evde toplanıyorlar, herhalde dinlemişsindir. Niye o tutanaklar açıklanmıyor. Bütün bunlara bakınca sarayın 15 Temmuzun ne anlama geldiğini çok daha iyi anlıyoruz. Halkın 15 Temmuzu ile sarayın 15 Temmuzu arasında çok büyük fark var. Birisi demokrasiyi savunmak için mücadele ediyor, öbürü demokrasiyi yok etmek için mücadele ediyor. Her yerde bunları isim vererek, gerekirse yer ve gerekirse zaman vererek bunları anlatmamız gerekiyor.

ERDOĞAN DA DARBENİN OLACAĞINI BİLİYORDU

Erdoğan da darbenin olacağını biliyordu. Niye Marmaris'te saklanıyor? Bir Cumhurbaşkanı saklanır mı, niye saklanıyor? Darbe olacağını bildiği için. Darbeyi fırsata dönüştürmek için ve yaptılar bunu."