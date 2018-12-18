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Kılıçdaroğlu yine ezbere konuştu

Partisinin belediyeleri borç batağına saplanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine boş vaadlerde bulundu. Kendi işçilerinin maaşını ödemeyen CHP’li belediyeleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu "Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Eğer kazandığımız bir belediyede başkan haksız yere işine son verirse gelip beni bulacak." dedi.

18 Aralık 2018 Salı 14:55
Kılıçdaroğlu yine ezbere konuştu

CHP Parti Meclisi Toplantısının açılış konuşmasında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, yine ezbere konuştu.

Ekonomi üzerinden AK Parti  ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Kılıçdaroğlu "Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Eğer kazandığımız bir belediyede başkan haksız yere işine son verirse gelip beni bulacak. 1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin altında çalışıyor. Bunları bizim dışımızda hatırlayan yok." dedi

CHP'li belediyeler borç batağında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sözleri söylerken CHP'li belediyeler borç batağı içinde yüzüyor.

Kılıçdaroğlu yerel seçimler yaklaşırken belediyelerinin içinde bulunduğu vahim durumu gizlemeye çalışsa da kamu, müteahhit, taşeron ve işçilere milyarlarca liranın üzerinde borcu bulunan CHP'li belediyelerin kapısına alacaklılar dayandı. CHP’li belediyeler borç batağına sürüklendiği için kamu ve özel kuruluşlara olan borçlarını ödeyemeyecek duruma geldi.


(CHP’li Avcılar Belediyesi’nde çalışan 400 işçi, 90 gündür maaşlarını alamayınca Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’yi istifaya davet etmişti)

İcra dairelerinde belediyelerin hesaplarına haciz kararı aldıranların sayısı her geçen gün artarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine boş hayaller pazarlıyor. 2 bin 200 lira vaadi veren Kılıçdaroğlu kaynağı nereden bulacağını ise açıklamıyor.

Oysaki CHP'nin yönetiminde olan İzmir, Aydın - Didim, İstanbul Avcılar, Beşiktaş, Adalar, Kartal, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sarıyer, Ankara - Çankaya ve Muğla - Bodrum belediyeleri borçlarla ve hacizlerle boğuşuyor. CHP’li belediyelerden maaşlarını alamayan işçiler ve taşeron çalışanlar belediye kapılarının önünde kuyruk oluştururken bazı alacaklılar da ödeme alabilmek için hukuk mücadelesi veriyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:55
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Aydın
  5. Ankara
  6. AK Parti
  7. Kemal Kılıçdaroğlu
  8. CHP
  9. yerel seçimler

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