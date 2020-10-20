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Gündem Kılıçdaroğlu ve İnce aylar sonra yan yana geldi
Gündem

Kılıçdaroğlu ve İnce aylar sonra yan yana geldi

4 Eylül'de 'Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aylar sonra Sözcü yazarı Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:46:00 -
Kılıçdaroğlu ve İnce aylar sonra yan yana geldi

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Muharrem İnce, 4 Eylül'de Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Türkiye ziyaretlerine devam ediyor. CHP ile artık tamamen bağı kopan İnce, aylar sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana görüntülendi.

Bekir Coşkun'un cenazesinde bir araya geldiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un cenaze töreninde yan yana geldi. İkili cenaze namazını yan yana kılarken, Kılıçdaroğlu ve İnce aylar sonra ilk kez aynı karede görüntülendi.

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