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Gündem Kılıçdaroğlu utanmadan bir de duyurdu! "Eşimden az önce haber geldi"
Gündem

Kılıçdaroğlu utanmadan bir de duyurdu! "Eşimden az önce haber geldi"

Daha önce vatandaşların ödediği elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayarak eşi görülmemiş bir kepazeliğe imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni gelişmeyi utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı. Geceliği 100 bin liralık ultra lüks otel odalarında pozlar veren Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 12:54:00 - 2022-04-21 13:01:44

Boğaz manzaralı otellerin kral dairelerinde kalan ve gecelik 100 bin lira ödemekten geri durmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ödemediği faturalar nedeniyle elektriği kesildi.

Vatandaşlara örnek olması gerekirken rezil tutumlar sergileyen Kılıçdaroğlu, gelişmeyi utanmadan sosyal medya hesabından duyurdu.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir." ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Murat gözükara

Bizde yedik...ucuz şov.......maaşını alma asgari ücretle geçin.....jeneratör çalışıyor...bizde yedik...makam arabasının benzini aylık 100 binlirayken kimi yutturuyon....
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