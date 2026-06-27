Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı.... Aman dikkat! Bu sene yaz bitmeyecek

Türkiye’de yaz sıcaklarının asıl etkisi, mevsimin uzamasıyla hissedilecek. Meteoroloji mühendisi Adil Tek, Türkiye genelinde sıcak hava ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tek, Portekiz'den Almanya'ya uzanan hat boyunca hayatı olumsuz etkileyen ve Paris gibi serin iklimiyle bilinen şehirlerde bile rekorlar kıran sıcak havanın 'Omega blokajı' adı verilen hava durumundan kaynaklandığını belirtti. Avrupa'yı etkisi altına alan 'Omega blokajı' ile ilgili konuşan Tek, Türkiye üzerindeki dolaylı etkilerini de değerlendirdi.

“İstanbullular rahat yatıyor”

Tek, "İstanbul'da şu anda özellikle boğaz koridoru boyunca poyrazdan esen bir rüzgar var. Bunun şiddeti zaman zaman saatte 20 kilometreye kadar çıkıyor. Özellikle boğaz koridorunda olan İstanbulluları rahatlatıyor. Sıcaklık değerleri yer yer güney ilçelerde 30 derecelere kadar çıkıyor. Nereler bunlar? Tuzla, Kartal, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi ilçelerde sıcaklıkların 30 dereceye kadar çıktığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde de var, bugün de aynı değerleri görüyor olacağız. Ama genel olarak baktığımızda İstanbul'da sıcaklık değerleri bu ilçeler dışında 27-28 dereceler civarında. Gece sıcaklıkları da 20 dereceler civarında seyrediyor. Tabii ki bu bir yaz günü. Yer yer 30 derecenin üzerine çıktığı zaman 'tropikal gün' diye de adlandırıyoruz ama tropikal günler, o sıcaklık değerleri açısından, İstanbul'da daha tam manasıyla yaşanmadı. Geceleri biraz daha İstanbullular rahat yatıyor. Bu sıcaklıklar bu mevsim için biraz daha normaller ve normallerin altında değerler, son yıllarla kıyasladığımızda ki; geçen yıl oldukça sıcak havada, ülke genelinde ve İstanbul'da tabii ki sıcak hava dalgalarına çok uzun süreli maruz kaldık. Yaklaşık 4, 5-6 tane sıcak hava dalgası, bunların bazıları yaklaşık bir hafta 10 gün kadar da sürdü. Ama bu sene o sıcak hava dalgalarını bu zamana kadar daha görmedik ki önümüzdeki aylar içerisinde de öyle çok yüksek sıcak hava dalgalarına maruz kalacağımız gözükmüyor. Yine zaman zaman sıcak hava dalgaları göreceğiz ama o geçen seneki kadar, özellikle Şırnak'ta kırılan bir 50 derece ülkenin rekor sıcaklığı vardı, o değerlere de çok çıkılacak gözükmüyor. İstanbul için de çıkabileceği en yüksek değerler 35-36 dereceler ki bunlar çok uzun soluklu değil. İstanbul'da genel tablo böyle" ifadelerini kulandı.

Avrupa’da alarm verilmiş durumda

Tek, "Ülke genelinde ise yurdun orta ve doğu kesimlerinde devam eden, yer yer özellikle öğleden sonraki saatlerde oluşan yağışlar var. Tabii bu yağışların sebebi de Avrupa üzerine oturmuş olan o yüksek basıncın etkisinden dolayı bizim bölgelerimizde biraz daha Rusya üzerinden sarkan bir serin hava ve alçak basınç sisteminin oluşturduğu oluk var, o yağışları oluşturuyor. Bizim bölgelerimiz serin seyrederken, ortalamalar ve civarı altı değerlerde seyrederken, Avrupa sıcaklıkları açısından oldukça yüksek değerlere, bu zamana kadar görmediği, çok sıklıkla rastlanılmayan o sıcak hava dalgasının etkisinde kalmaya devam ediyor ki haziran ayı başında böyle bir sıcak hava dalgası oluşmuştu. Ama ardından biraz rahatlama olsa da geçtiğimiz günlerden bu yana devam eden o yüksek basınç, yani Afrika üzerindeki Azor yüksek basıncının Avrupa'ya doğru uzanan sırtı boyunca ve Avrupa'da bunun daha gelişmesiyle birlikte o kuvvetli sıcak hava değerleri artık oluştu. Nereler buralar? Özellikle Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya'ya uzanan hat boyunca yüksek sıcaklıkları, 40 derecelere yaklaşan sıcaklıkları bugünlerde görüyoruz ki Avrupa zaten şu anda bu sıcaklıklardan dolayı alarmda. Bu sıcaklıklar önümüzdeki günlerde da devam ediyor olacak. Yani ayın aslında 28-29'una kadar devam eden bir sıcak hava dalgası var. Yavaş yavaş da Orta Avrupa'ya doğru kayacak. Yani az önce saydığımız ülkelerden ziyade biraz daha işte Avusturya, Macaristan, Polonya ve İtalya'yı da tabii ki bunların içerisine koyabiliriz, Romanya'ya kadar uzanan bölgede de o yüksek basıncın etkilerini görmeye başlayacağız" dedi.

Temmuz ayına dikkat

Tek, "Temmuz ayı başı itibarıyla da bu yüksek basıncın oluşturduğu ve o 'Omega blokajı' diye adlandırdığımız yapı biraz daha Avrupa'nın orta ve doğu kesimlerine kaymaya başlayacak. Bunun kıyı bölümünde de ülkemizin batı bölgeleri kalıyor. O ay başından itibaren özellikle Trakya'da ve Ege'de yüksek sıcaklıkları göreceğiz. Yani Ege'de nereler daha çok etkileniyor? İzmir, Manisa, Aydın. Zaten şu anda da oradaki sıcaklık değerleri 35-36 derecelerde ama oradaki kendi etkisinden dolayı, Avrupa'daki etki değil bu. Ama ay başından itibaren bu sıcaklıklar Ege'de yaklaşık sıcaklıkların 40 derecelere kadar çıkmasına sebebiyet verecek ki Trakya'da da yine Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale bu sıcaklık değerlerine ulaşabilecek illerimiz arasında" diye konuştu.

“Güneydoğu Anadolu'da çok aşırı bir sıcak yaz bizleri beklemiyor”

Adil Tek, "Tabii bu arada Güneydoğu Anadolu'da, o zaten oranın normal ortalama değerleri artık, oralarda da 37-38 dereceleri görüyoruz. Nereler? Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak gibi illerimiz bu değerleri görüyor. Oradaki değerler zaten önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak. Temmuz ve ağustos ayının geneline de baktığımızda aslında geçen sene ve önceki yıllarla kıyasladığımızda bu sene aslında o kadar çok aşırı bir sıcak yaz bizleri beklemiyor" ifadelerini kullandı.

Yaz mevsimi ekim ayına kadar uzayacak

Tek, "Yaz sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri ve mevsim normallerinden zaman zaman birkaç derece üzerine çıkacak yerler var. Tabii ki bu az önceki saydığımız illerin genel ortalamaları da sıcaklık açısından normalin biraz daha üzerinde diğer illere nazaran. Daha çok sıcakları biz yazın uzaması şeklinde göreceğiz. Yani eylül, ekim aylarında 'Bu yaz daha bitmedi' diyeceğiz, öyle gözüküyor. Şu andaki iklim modellerimizin çıktıları bu sonuçları gösteriyor bize. Hafta bazında da değerlendirsek, temmuz ayının ilk haftasında batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkacak gözüküyor. Sonraki günler, yani temmuzun devam eden günlerinde de özellikle batıda sıcaklıklar birkaç derece yukarı seviyelerde seyredecek görünüyor. Yaz bitmeyecek, uzayacak yaz" dedi.

Türkiye neden Avrupa kadar etkilenmiyor?

Tek son olarak, "Avrupa'da 40 dereceler, mesela Paris 40 dereceyi kolay kolay gören, çok sık gören bir yer değil. İtalya görür ama Paris'te görülmesi çok yüksek bir durum söz konusu. Yani o çok sık rastlanan değer değil. Omega blokajının şu anki konumu bizim ülkemizde yüksek sıcaklıkların oluşmasını engelliyor" diye konuştu.