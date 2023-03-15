Kılıçdaroğlu 'TOGG nerede?' demişti! TOGG bugün satışa çıktı

Türkiye yerli ve milli otomobil TOGG'u yollarda görmek için gün sayıyor. TOGG'un satış fiyatı bugün belli olurken sipariş alınmaya başlandı.

Togg'dan yapılan açıklamada, siparişlerin 16-27 Mart arasında başlayacağı ve T10X modelinin fiyatının 953 bin TL olacağı açıklandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN TOGG SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

Tüm Türkiye heyecanla yerli ve milli otomobilini yollarda görmeyi beklerken akıllara muhalefetin TOGG hakkında kullandığı sözler geldi.

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2019 yılında katıldığı bir programda söylediği sözler gündem oldu.

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OTOMOBİL ÜRETİYORUZ DEDİLER NEREDE?

Kılıçdaroğlu, 'Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu?' diye konuşarak TOGG'u hedef almış ve şu sözlere yer vermişti:

Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim günü açılışı yapılan üretim tesisine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet etmiş ancak Kılıçdaroğlu davete katılmayacağını açıklamıştı.

Şimdi ise TOGG satışa sunuldu. Kılıçdaroğlu'nun bu tarihi günde nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor.