Kılıçdaroğlu, o mendeburdan medet umuyor

Tamer Korkmaz, "Mister Kılıçdaroğlu’nun emeli, hedefi veya siyasi misyonu Türkiye’nin anahtarlarını Washington’a teslim etmektir!” dediği yazısında, Bay Kemal'in, Türkiye’deki muhalefete iktidar vaat eden Joe Biden mendeburundan medet umduğunu belirtti. Korkmaz, Yeni Şafak'taki köşesinde şunları kaydetti:

"MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na şöyle seslendi: “Emojiyi bırak, ergenler gibi davranmaktan vazgeç. Emelin nedir, hedefin nedir, onu söyle!”

*

Bu yaman sualin derin cevabı şudur:

Mister Kılıçdaroğlu’nun emeli, hedefi veya siyasi misyonu “Türkiye’nin anahtarlarını Washington’a teslim etmektir!”

*

Türkiye’deki muhalefete iktidar vaat eden Joe Biden mendeburundan medet umuyor.

*

Mister Kasetdaroğlu mu; NATO’nun siyasi leşkeridir.

Ukrayna’da savaş sürerken, NATO’suna selam çakıp duruyor:

“NATO’yu sadece savunma gücü olarak görmemek lazım. NATO’nun öngördüğü şekilde çalışmak zorundayız” diyor, mesela!

Eh, “hakkını teslim etmek” lazım:

“Kendisi NATO’nun öngördüğü şekilde çalışıyor!”

Dahası var:

Komprador Burjuvazi’nin Kılıçdaroğlu’su, “NATO, bugün aynı zamanda demokrasinin de güvencesidir” diyebiliyor...

-Hem de, hiç utanmadan!

Yahu...

NATO’nun FETÖ’sü, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünü başarsaydı; demokrasisi askıya alınacak olan Türkiye işgal edilecekti!

*

Demek ki, aslında nedir?

Batı Cephesinin “Kontrollü” Siyasi Askeri Kılıçdaroğlu, NATO’sunu “Türkiye’yi işgalin güvencesi” olarak görüyor!

Açıkça söyleyemediği tam olarak budur.

YAŞADIĞI TRAVMA

Onun 15 Temmuz’a ilk günden itibaren “Kontrollü Darbe” demesi, uğradığı büyük hayal kırıklığıyla alakalı bir hazımsızlıktı.

*

Bakırköy’de televizyon karşısına geçip de kahvesini yudumlarken...

NATO-ABD’nin piyonu FETÖ’nün “Yurtta Sulh” cuntasının darbe girişimini başarmasını bekliyordu!

HEPSİNİ SALACAKLAR

Şimdilerde...

İktidara geldiğinde, Fetullahçı ve PKK’lı hainleri “kurtarmanın, serbest bırakmanın” hesabını yapıyor!

*

MHP lideri Bahçeli ile girdiği son polemik, Mister Kemal’in Diyarbakır ziyaretiyle ilgiliydi.

NATO’nun Siyasi Askeri Kısakılıçdaroğlu, Diyarbakır’da ne dedi:

“İktidara geldiğimizde, Selahattin Demirtaş’ı da, Osman Kavala’yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de serbest bırakacağız!”

Yani?

-Yargı’ya talimat verecekler!

*

Zillet İttifakının “Bağımsız Yargı” dediği Yargı mı; FETÖ’cü ve PKK’lıları “kurtaracak olan” bir Yargı’dır!

PARALEL TEMİNAT

CHP sözcüleri “KHK’lıları göreve iade edeceklerini” biteviye dile getiriyor.

15 Temmuz’daki darbe kalkışmasına katılan Fetullahçı askeri öğrencileri de kurtarmayı hedefliyor, Zillet’in CHP’si...

-Onları “masummuş gibi” göstermeye yelteniyorlar!

*

Oysa...

Mevzubahis askeri öğrencilerin “Yüzde 53’ü itirafçı” olmuş!

“Masumiyet, mağduriyet” falan hepsi, hikâye...

İşbu Fetullahçılar, zaten sınav hırsızlığıyla askeri okullara girdiler!

*

NATO’nun Siyasi Askeri Kılıçdaroğlu...

Kardinal Locaefendi’nin NATO’cu askeri öğrencilerini kurtarıp, onlara bir kez daha “vatana ihanetin yolunu açmak” istiyor!

SOY İSMİYLE MÜSEMMA

Bugünkü başlığımızda, Mister Kemal’in soyadını bu defa da “Kısakılıçdaroğlu” diye yazdık...

İronik ve de manidar bir göndermedir.

Şöyle ki...

Gladio’nun sözcük anlamı, Kısa Kılıç’tır.

Kemal Kısakılıçdaroğlu, CHP’nin başına Türkiye’deki Baronsal Gladyo’nun Baykal’a FETÖ eliyle düzenlediği kaset operasyonu sonucunda getirildi.

Yani: Bir anlamda, soy ismiyle müsemma bir siyasi mühendislik projesidir!"