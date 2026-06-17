Kılıçdaroğlu neşteri vurdu Özgür çıldırdı: CHP'lilere yine nöbet var!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu’ndan ihraç fırtınası çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Adana, Malatya, İzmir ve Bitlis İl başkanlıkları feshedilirken, görevden alınırken bu illerin başkanları ile Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya görevden alındı. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'inde olduğu 3 mevcut ile 3 eski il başkanı ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

CHP’de alınan bu kararları 74 İl Başkanı ile toplantı halindeyken öğrenen Özgür Özel, ihraçlarla ilgili ilk açıklamasında şunları söyledi: Bu karar bizim kararlılığımızı değiştirmedi. Biz CHP'nin kazanmayı öğrenen, partiyi muhalefetten kurtarıp iktidara taşıyacak kadrolarız. Buradaki İl Başkanları CHP'nin iktidar yürüyüşünün il başkanlarıdır. Tüm partililerimizi görevden alınan İl Başkanlıklarına davet ediyorum. Partililerimizi nöbet tutup Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Parti içi darbeye teslim olmadık, olmayacağız. Bu kararları da yargıya taşıyacağız."