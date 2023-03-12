Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Bankamatik arif neye uğradığını şaşırdı
Antalya'da CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrolu bankamatikçi olan ve İlave TV isimli YouTube kanalı üzerinden provokatif yayınlar yapan Arif Kocabıyık isimli trol, sokak röportajında hayatının şokunu yaşadı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in büyük yalakası, CHP'nin Konyaaltı Belediyesi'nde kadrolu bankamatikçi olduğu ortaya çıktıktan sonra istifa etmek zorunda kalan YouTuber Arif Kocabıyık, tertemiz rezil oldu!..
Mikrofon uzattığı insanları kışkırtmaya çalışıp aklınca mütedeyyin insanlarla dalga geçmeye çalışan Kocabıyık, bu kez kendisi alay konusu oldu.
Trol Arif mikrofonu kime uzatsa, hepsi Kılıçdaroğlu'nu değil Erdoğan'ı desteklediğini söyledi.
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