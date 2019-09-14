Kılıçdaroğlu koltuğunu garanti görüyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 37. Olağan Kurultay sürecini yarın parti meclisinde görüşecek. Nisan 2020’de yapılacak kurultayda Kılıçdaroğlu’nun tek aday olması bekleniyor.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr CHP’de 37. Olağan Kurultay süreci başlıyor. Mahallerdeki temsilcilerin seçilmesinin ardından ilçe ve il kongrelerinin yapılmasıyla birlikte kurultay takvimi işleyecek. CHP Parti Meclisi yarın saat 11.00'da genel merkezde toplanacak. Seçim sonuçları Kılıçdaroğlu’na yaradı Parti kulislerinde, 31 Mart ve 23 Haziran seçim sonuçları sayesinde Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu koruduğu belirtilirken, Nisan 2020'de yapılacak olağan kurultayda da elinin daha da güçleneceği yorumları yapılıyor.

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