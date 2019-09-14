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Kılıçdaroğlu koltuğunu garanti görüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 37. Olağan Kurultay sürecini yarın parti meclisinde görüşecek. Nisan 2020’de yapılacak kurultayda Kılıçdaroğlu’nun tek aday olması bekleniyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:35
Kılıçdaroğlu koltuğunu garanti görüyor

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

CHP’de 37. Olağan Kurultay süreci başlıyor. Mahallerdeki temsilcilerin seçilmesinin ardından ilçe ve il kongrelerinin yapılmasıyla birlikte kurultay takvimi işleyecek. CHP Parti Meclisi yarın saat 11.00'da genel merkezde toplanacak.

Seçim sonuçları Kılıçdaroğlu’na yaradı

Parti kulislerinde, 31 Mart ve 23 Haziran seçim sonuçları sayesinde Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu koruduğu belirtilirken, Nisan 2020'de yapılacak olağan kurultayda da elinin daha da güçleneceği yorumları yapılıyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:35
  1. chp kurultayı
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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