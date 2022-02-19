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Medya Kılıçdaroğlu kendi sözleriyle vuruldu! Evet, akıl önemli
Medya

Kılıçdaroğlu kendi sözleriyle vuruldu! Evet, akıl önemli

Hikmet Genç, "yuvarlak masa ittifakını" eleştirenlere "Allah aşkına bunlar eleştiri mi? Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Ya Allah aşkına bunlarda akıl var mı?" diye kızan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi sözleriyle vurup "Evet, akıl önemli" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 14:43:00 -
Kılıçdaroğlu kendi sözleriyle vuruldu! Evet, akıl önemli

Hikmet Genç, "yuvarlak masa ittifakını" eleştirenlere "Allah aşkına bunlar eleştiri mi? Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Ya Allah aşkına bunlarda akıl var mı?" diye kızan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi sözleriyle vurup "Evet, akıl önemli" dedi. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

"Kılıçdaroğlu, "yuvarlak masa ittifakını" eleştirenlere kızmış;

"Allah aşkına bunlar eleştiri mi? Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Ya Allah aşkına bunlarda akıl var mı? demiş...

Akıl deyince aklıma geldi!

Kılıçdaroğlu, "Pandemi, 'akıl ve mantıkla' çözülür. İki ayaklıdır.

Bir, bulaşmasını engelleyeceksin.

İki, baktın ki bulaştı, tedavi edeceksin" demişti...

Evet, akıl önemli!.."

 

 

 

 

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