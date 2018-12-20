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Kılıçdaroğlu ittifakta zorlandığı iki ili açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak görüşmeleri esnasında zorlandığı iki ilin Denizli ve Balıkesir olduğunu söyledi.

20 Aralık 2018 Perşembe 09:15
Kılıçdaroğlu ittifakta zorlandığı iki ili açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

Seçim sürecinde çok fazla miting yapmayacağız. İmamoğlu ve yavaş isimleri başından beri aklımdaydı. Gelecek hafta İstanbul için aday tanıtım toplantısı yapacağız.

Mansur Yavaş 2014 seçimleri sonrası ayrılmıştı, yeniden üye oldu...

İYİ Parti ile görüşmede en çok zorlandığım iller Denizli ve Balıkesir'di. Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri sürüyor.

ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin arkasında ne var ona bakmak lazım. Türkiye sınır ötesi operasyon gerekiyorsa yapar, güvenliğini koruma hakkı vardır. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 09:15
  1. İstanbul
  2. Denizli
  3. Balıkesir
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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