Kılıçdaroğlu ile ilgili şok İHA-SİHA iddiası! Bu gerçekten doğru mu?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimler yaklaşırken Kandil’i değil; İHA ve SİHA’ları hedef almasını değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu kullanıp bir daha bu tezkerelerin uzatılmayacağı sözünü veren Kılıçdaroğlu, PKK’ya ve ABD’li silah şirketlerine söz mü verdi? Çünkü İHA’lardan ve SİHA’lardan sadece PKK ve ABD rahatsız" ifadelerini kullandı.

Selvi, şunları kaydetti:

"Seçim günü yaklaştıkça Kılıçdaroğlu dilinin altındaki baklayı çıkarmaya başladı.

İHA’ları, SİHA’ları hedef aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçime giderken muhalefet liderinin Kandil’i, PKK’yı hedef alması beklenirdi. Kılıçdaroğlu’nun kendisi lehine kampanya yürüten Cemil Bayık’a, Duran Kalkan’a, Bese Hozat’a, Murat Karayılan’a, “Siz teröristsiniz, siz terör örgütü liderisiniz, sizin elinizde şehitlerimizin kanı var. Ben demokratik bir mücadele veriyorum. Benim mücadelemi kirletmeyin, benim terör örgütünün desteğine ihtiyacım yok” demesi beklenirdi.

KANDİL’İ DEĞİL, BAYRAKTAR’I

Kılıçdaroğlu, Kandil’i değil; İHA’ları, SİHA’ları hedef aldı.

“Dünyanın bütün rejimlerinde savunma sanayisi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz, diyelim ki arkadaşımız İHA’yı yapıyor, bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı, Amerikalılara ya da Katarlılara sattı. Olmaz” dedi.

SAVUNMA ŞİRKETİ

Kemal Bey güya devletten geliyor. Ama belli ki devleti bilmiyor.

Savunma sanayisiyle ilgili şirket kurduğunuzda faaliyete geçebilmesi için Sanayi Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı heyetleri şirket merkezinde inceleme yapıyor. İthalat ve ihracat işlemi yapabilmek için Milli Savunma Bakanlığı’nın onayı ile Savunma Sanayii Milli Güvenlik makamı tarafından gizlilik dereceli “Kişi Güvenlik Belgesi” alınması zorunlu. Ama o yetmiyor. Bir de “Tesis Güvenlik belgesi” ve “NATO Tesis Güvenlik belgesi” alınması gerekiyor.

YABANCILARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Daha önce yabancıların Türkiye’de savunma sanayisi şirketlerini almasına ya da ortak olmasına izin verilmiyormuş. Bizim şirketlerimizin yurtdışındaki ortaklıkları nedeniyle bu konuda düzenleme yapılmış ama yabancı bir ortak aldığınızda da o kişi ya da kişilerin “Kişi Güvenlik Belgesi” alması gerekiyor. Yabancı ortağın ülkesinden “Kişi Güvenlik Belgesi” isteniyor.

Ama yetmez. Milli güvenliği ilgilendirdiği için ürettiğiniz silahlarla ilgili olarak denetlenirsiniz, yurtdışına ihracat yapacağınız zaman Milli Savunma Bakanlığı’ndan onay almak zorundasınız.

Bu işin resmi yönü.

Ayrıca Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “Firmamızı kimseye satmayız” diyerek o kapıyı kapattı.

İHRACATIMIZ ARTIYOR

Dünyanın gündeminde Türkiye var. İHA’ları, SİHA’ları, Milli Muharip Uçak’ı, İnsansız Savaş Uçağı, Kızılelma’sı, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’su, ATAK helikopteri, Atmaca ve Tayfun füzeleri ile savunma sanayisinde dünyanın ilgisini çekmiş durumda.

Savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 80’e, ihracatımız 4.3 milyar dolara ulaştı. Bu yılki hedef 6 milyar dolar.

Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salıyoruz.

KILIÇDAROĞLU NEDEN RAHATSIZ

Kılıçdaroğlu bundan niye rahatsız oluyor?

Hatırlarsanız daha önce Ali Babacan, “İHA’lara, SİHA’lara dokunacağız” demişti. O zaman: “Bayraktar’dan PKK rahatsız. Çünkü terör örgütüne nefes aldırmıyorlar. Bayraktar’dan Karabağ savaşındaki rolü nedeniyle Ermenistan rahatsız.

Libya’daki katkısı nedeniyle Hafter rahatsız. Bir de 15 Temmuz darbe girişiminin mimarlarından Rubin rahatsız.

Onları anladım da Ali Babacan neden rahatsız oluyor?” diye sormuştum.

RUBİN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Burada, Türkiye’de darbe kışkırtıcılığı yapan Michael Rubin’in ne işi var, diyeceksiniz.

Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önce Rubin, Amerikan Kongresi’ne Türk İHA ve SİHA’larını hedef göstermişti.

SÖZ MÜ VERDİ

Şimdi sıra Kılıçdaroğlu’na geldi. Kılıçdaroğlu bunu sırf muhalefet olsun diye mi söylüyor?

Hayır.

Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu kullanıp bir daha bu tezkerelerin uzatılmayacağı sözünü veren Kılıçdaroğlu, PKK’ya ve ABD’li silah şirketlerine söz mü verdi? Çünkü İHA’lardan ve SİHA’lardan sadece PKK ve ABD rahatsız."