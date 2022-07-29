Kılıçdaroğlu ile ilgili olay "Fenerbahçe" iddiası! Yok artık daha neler

Mehmet Barlas, "Kılıçdaroğlu girdiği 10 seçimde 10 defa yenildiği için bundan sonra kendine en uygun meslek olarak Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'nü seçebilir" diyerek olay bir göndermede bulundu. "Fenerbahçe taraftarı kızmasın ama bildiğiniz gibi bu güzide kulübümüz 8 yıldır şampiyon olamıyor" hatırlatması yapan Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Habertürk'teki Teke Tek programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyledikten sonra Türk siyasetinde spekülasyonlar havada uçuşmaya başladı.

İmamoğlu'nun bu açıklamalarını izledikten sonra kafamda bazı senaryolar oluştu.

İmamoğlu bile Kılıçdaroğlu'nu desteklediğine göre bu işin sonunda iki kişinin de konularına uygun yeni iş arayacakları kesin.

Mesela, Kemal Bey nasıl bir iş düşünür sizce?

Kılıçdaroğlu girdiği 10 seçimde 10 defa yenildiği için bundan sonra kendine en uygun meslek olarak Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'nü seçebilir. Fenerbahçe taraftarı kızmasın ama bildiğiniz gibi bu güzide kulübümüz 8 yıldır şampiyon olamıyor. Dün de Dinamo Kiev karşısında kendi evinde dramatik bir mağlubiyet aldı.

Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe'ye teknik direktör olursa hiç değilse CHP Genel Başkanlığı koltuğundaki gibi bir yeteneği olduğuna taraftarı inandırabilir. Dahası CHP milletvekillerine, "Ya benimle olun ya da önümden çekilin" şeklinde parmak salladığı gibi futbolculara da taktik verebilir.

Emin olun siyasetten daha başarılı olur. Siyasette her gün kendini yalanlayan, bir dediği diğerini tutmayan Kılıçdaroğlu'nun, futbol dünyasında daha başarılı olacağından eminim.

SÜREKLİ TATİL YAPABİLİR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiğine göre belediyedeki koltuğunu da tehlikeye atmış durumda. 2024 İBB seçimlerini kazanma ihtimali olmadığına göre kendisine yeni hedefler koymalı. Ona yakın olanlar, İmamoğlu'nun rüya projesinin Antalya veya Bodrum Belediye Başkanlığı olduğunu söylüyorlar. Böylece turistik bir beldede yaşayacak ve sürekli tatil yapabilecek.

Peki kışın ne yapacak? İmamoğlu kışın da bir kayak merkezinde geçici bir belediye başkanlığı düşünebilir. Sonuçta ne Kılıçdaroğlu ne de İmamoğlu işgal ettikleri koltukların hakkını veremediler. Bunu en yakınındakiler bile söylediğine göre onların farklı bir arayış içerisine girmelerini anlayışla karşılamamız gerekiyor."