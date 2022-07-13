Kılıçdaroğlu ile ilgili bu iddia gerçek olamaz! Yok artık

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun parti tabanında yükselen imajına bir operasyon çekme ihtiyacı duyduğuna dikkat çeken Melih Altınok, "İBB'nin 'imkânlarından' gözü kamaşıp İmamoğlu güzellemesi yarışına giren medyaya patronun kim olduğunu hatırlattığı belli" ifadelerini kullanarak, CHP Genel Başkanı'nın, İmamoğlu'nu eleştirmesi için FOX TV'ye talimat verdiğini ima etti. Altınok, Sabah gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Bugüne kadar onca skandalı görmezden gelenler, resmen bir bahane bulup İmamoğlu'na kafa göz daldılar.

Şarkıcılardan Twitter ünlülerine, parti trollerinden Recep İvedik'e kadar herkes "umudumuz" dedikleri adamı haftalardır gömüyor...

Son olarak, muhalefetin kalesi FOX TV'de bile ana haberde üzerine toprak atıldı.

İktidar taraftarları da şaşkın, muhalefet yandaşları da...

Şaşıracak bir şey yok.

Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na rağmen Karadeniz turuna çıkmasının bedelinin ağır olacağını söylemiştik.

Zira Kılıçdaroğlu, "Önümden çekilin" diye açık açık mesaj vermesine karşın İmamoğlu açıkça rest çekmişti.

Kemal Bey'i iyi tanıyoruz...

Aday olup seçime girse de İmamoğlu'nun aportta olduğunu, dönüşte kendisini ne ayak oyunlarının beklediğini ince ince hesaplıyor.

Bu yüzden İmamoğlu'nun parti tabanında yükselen imajına bir operasyon çekme ihtiyacı duyuyor.

İBB'nin "imkânlarından" gözü kamaşıp İmamoğlu güzellemesi yarışına giren medyaya patronun kim olduğunu hatırlattığı da belli.

Şu an İmamoğlu'nun yanında sadece Karanlık Oda var. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'na aday olursa başına gelecek felaketleri hatırlatacak kadar işi üstlenen Soner Yalçın belli ki denize düşen Ekrem Bey'i tam yerinden yakalamış.

Silkelemeden bırakmaz."