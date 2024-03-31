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Siyaset Kılıçdaroğlu için 14 yıl sonra bir ilk!
Siyaset

Kılıçdaroğlu için 14 yıl sonra bir ilk!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 20:07:00 -
Kılıçdaroğlu için 14 yıl sonra bir ilk!

CHP Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki "4246" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.

"Partimize gerekli desteği verdik"

Çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık. Partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey.Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

14 yıl sonra bir ilk!

14 yıldır yapılan seçimlerde CHP Genel Başkanı olarak sandığa giden Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimde ilk kez normal vatandaş olarak oyunu kullandı.

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