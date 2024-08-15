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Siyaset Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'nın vasıflarını sıraladı: 'Satılık kepaze, tetikçi, namussuz, alçak, FETÖ'cü, viskici'
Siyaset

Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'nın vasıflarını sıraladı: 'Satılık kepaze, tetikçi, namussuz, alçak, FETÖ'cü, viskici'

Yeniakit Publisher
2024-08-15 09:50:00 -
Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'nın vasıflarını sıraladı: 'Satılık kepaze, tetikçi, namussuz, alçak, FETÖ'cü, viskici'

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında 'Dış devletlere çalışan ajan ve AK Parti'nin adamı' diyen Fatih Altaylı'ya sert sözlerle saydırdı. "Merkepler adam olur sen olmazsın" başlıklı bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ yalakası kepaze, satılık, kadın düşmanı namert, tetikçi, çukur, namussuz ve alçak, " ifadeleri dikkat çekti.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında 'Dış devletlere çalışan ajan ve AK Parti'nin adamı' diyen Fatih Altaylı'ya sert sözlerle saydırdı. "Merkepler adam olur sen olmazsın" başlıklı bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ yalakası kepaze, satılık, kadın düşmanı namert, tetikçi, çukur, namussuz ve alçak, " ifadeleri dikkat çekti.

YouTuber Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Beni dövseydi onu affederdim ama kendisini hiç affetmiyorum. Çünkü o AK Parti’nin adamı" ifadelerini kullanmıştı.

"FETÖ YALAKASI KEPAZE"

Kılıçdaroğlu, kendisini 'dış devletlere çalışan ajan' olarak da niteleyen Altaylı'ya, X hesabından paylaşım yaparak cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun mesajının başlığı: Merkepler adam olur sen olmazsın!

Altaylı'nın "FETÖ yalakası bir kepaze" olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kalemin satılık. Ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO


Sözlerinin devamında Altaylı'yı "kadın düşmanı namert, tetikçi, çukur ve alçak" olarak da niteleyen eski CHP lideri, "Ben, Bu partiyi senin gibi "elinde viski kadehleriyle partime yön veren" alçakların elinden aldım ve Halkın Partisi yaptım." ifadelerine yer verdi.

Yaşananlar yıllar önce yayınlanan Teke Tek'teki Fatih Altaylı-Levent Kırca gerilimini akıllara getirdi.

Altaylı, yıllar önce Teke Tek programında Levent Kırca'yı konuk etmişti ve hafızalara kazınan bir program olmuştu.

İşte çok konuşulan o sıcak görüntüler...

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Yorumlar

şüayıp

Bir birleri daha iyi tanırlar

Mustafa

Bilmediğimiz bir şey söylememiş ama yinede takdire şayan kendi mahallesinden olanı taşlamış iyi de yapmış
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