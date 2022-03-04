Kılıçdaroğlu Erbakan için söyledi, Fatih Altaylı kulaklarına inanamadı! CHP’ye şok teklif

Necmettin Erbakan düşmanı zihniyetin temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sırf oy için Erbakan'ı övmesine bir başka Erbakan düşmanı Fatih Altaylı isyan etti. Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Habertürk yazarı, "CHP'nin başına Fatih Erbakan geçer mi" başlıklı yazısında, "Fatih Erbakan’a genel başkanlık teklif etsinler. Çakmasından ise, hakiki Erbakancı bir liderle daha iyi yol alırlar." önerisinde bulundu. İşte o dikkat çekici yazının ilgili bölümü:

"Necmettin Erbakan’ı anma töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşma, benim zirveyle ilgilenmeme gerek bırakmadı. Çünkü o gün CHP Genel Başkanı, kendisine ve hepimize yol gösterici olarak “Necmettin Erbakan’ı” gösterdi.

Şaka değil, gerçekten kürsüye çıktı ve “Erbakan’ın yaşamı hepimiz için yol göstericidir” dedi. Rahmetli bir eski siyasetçiye, eski Başbakan’a saygı göstermek başkadır, tabii ki anlarım.

“Gerçek millici oydu bugün milli lafını ağzından düşürmeyenler değil” dese yine anlarım. “Haksızlığa maruz kalmış bir siyasetçiydi, bugüne bakınca o zaman söylediklerini daha iyi anlıyoruz” dese yine de anlarım.

Ama “Hepimize yol gösterici” olarak sunmasını anlayamam. Kimseye de anlatamam. Başkalarının fikirlerine saygı duymak başkadır, başkalarına dönüşecek kadar fikri altyapıdan yoksun olmak başkadır. Kibarlık başkadır, cılkını çıkarıp kimliksizleşmek başkadır.

Bu yüzden de 27 Şubat günü CHP Genel Başkanı’nın ağzından bu cümleyi duyduktan sonra, benim için 28 Şubat’taki zirvenin hiç ama hiçbir anlamı kalmadı. Bu yüzden tek kelime bile yazmadım.

Atatürk’ün kurduğu CHP’nin fikren temsil edilmediği bir zirve ile ilgili ne yazabilirdim ki! Eğer CHP de Kılıçdaroğlu ile aynı fikirde ise, kendilerine bir tavsiyem var. Fatih Erbakan’a genel başkanlık teklif etsinler. Çakmasından ise, hakiki Erbakancı bir liderle daha iyi yol alırlar."