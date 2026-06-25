Kılıçdaroğlu elini bile sıkmadı! Zıp zıp Ali Mahir’e ‘pas geç’ tarifesi

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, krizin ardından ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yan yana geldi. Hayatını kaybeden eski milletvekili Orhan Sür’ün cenaze töreninde gerçekleşen buluşmada, Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel ile tokalaşırken, disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır’ın elini sıkmaması törene damga vurdu. Başarır, Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaretamiz ifadeler kullanmış ve beddua etmişti.

Ölen 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için bugün TBMM’de resmi bir cenaze töreni düzenlendi. Siyasi kulislerin gözü ise "mutlak butlan" kararı sonrası aralarındaki ipler tamamen kopan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in üzerindeydi.

Törende yan yana saf tutan liderler, bir araya geldikleri ilk anlarda resmi bir şekilde tokalaşarak selamlaştı. Ancak Kılıçdaroğlu, törendeki diğer isimlerle el sıkışarak ilerlediği sırada dikkat çekici bir hamle yaptı.

ALİ MAHİR BAŞARIR’I GÖRMEZDEN GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile tokalaştıktan hemen sonra, geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik sert çıkışlarıyla gündeme gelen ve disiplin/ihraç süreci işletilen Ali Mahir Başarır’ı doğrudan pas geçti. Kılıçdaroğlu, hemen yan tarafta bulunan Başarır’ı tamamen görmezden gelerek bir sonraki isim olan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’e elini uzattı.

O esnada ellerini önünde birleştirmiş şekilde bekleyen Ali Mahir Başarır’ın ise Kılıçdaroğlu'nun arkasından bakakaldığı görüldü.