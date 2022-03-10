Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerine ‘kumpas’ kurmuş! Acılı annelerden Ayşegül Biçer oyunu deşifre etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a giden ve sosyal medya hesaplarından 'Diyarbakır anneleri ile görüştük' mesajı paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası asılsız çıktı.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ve HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, yaptıkları basın açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'nun kendilerine kumpas kurduğunu öne sürdü.

Aileler Kılıçdaroğlu’nun yalanını deşifre etti

Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle bir otelde görüşmek istediğini aktaran aileler, bu taleplerinin reddedildiğini söylemek için iki temsilci yolladıklarını, bu anlarda çekilen fotoğrafların ise kamuoyuna CHP'ye yakın basın kuruluşları ve CHP'liler tarafından 'algı' amacıyla servis edildiğini söyledi.

Evlat nöbetine katılan ve oğlu emniyet güçlerine teslim olmasına rağmen nöbete destek veren annelerden olan Ayşegül Biçer, skandala ilişkin CHP kurmaylarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

“CHP il başkanlığı önünde eylem başlatıyoruz”

Biçer yaptığı telefon konuşmasında, "Siz çadıra gelemiyorsunuz, o cesaretini gösteremiyorsunuz ya biz CHP il başkanlığı önünde eylem başlatıyoruz" dedi.

Biçer'in konuşmasının tamamı ise şöyle:

"Bu oyunu kabul etmiyorum. Ailelerin sizinle görüşmek istemediğimizi söyledik, Kemal Bey'e de çadırın önünde görüşeceğimizi açıkladım, dağıldık. Orada bir dakika görüşme olmadığı halde bunu kocaman bir şerefmiş gibi göstermenizi kabul etmiyorum. CHP bir kere alçak yüzünü göstermiştir. Şu anda da CHP il başkanlığının önüne gidiyorum. Varsa bir erkek, yiğit oraya gelsin bana. Siz gelmiyorsunuz ya benim yüreğim size karşıdır. Yeter artık. Süleyman Aydın'ı bile yazmışınız, o orada yok bile. Siz çadıra gelemiyorsunuz, o cesareti gösteremiyorsunuz ya. Biz CHP il başkanlığı önünde eylem başlatıyoruz. Hodri meydan."





