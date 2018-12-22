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Kılıçdaroğlu CHP'den önce MHP'ye gitti

Erzurum'da partililerle toplantı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il binasına gitmeden önce MHP Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:25
Kılıçdaroğlu CHP'den önce MHP'ye gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Erzurum İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle toplantı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nu, Erzurum Havalimanı'nda, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ve çok sayıda partili karşıladı.

Erzurum Bar Ekibi'nin havalimanı önünde davul zurna eşliğinde halk oyunları gösterisi yaptığı karşılama töreninde bir partili, Kılıçdaroğlu'nun boynuna Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mavi beyaz renkteki atkısını taktı.

Basına kapalı toplantı

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindekilerle kentin Aşağı Mumcu Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle basına kapalı toplantı yaptı.

MHP binasına ziyaret

Kılıçdaroğlu, bu ziyaret öncesi parti binalarının karşısındaki MHP İl Başkanlığını da ziyaret ederek, partililere selam verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:25
  1. CHP Erzurum İl Başkanlığı
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz
  5. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç
  6. Erzurum Havalimanı
  7. Erzurum Bar Ekibi
  8. Süper Lig
  9. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  10. Aşağı Mumcu Mahallesi
  11. CHP İl Başkanlığı
  12. ziyaret

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