Kılıçdaroğlu 'buradayım' diyor! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na gözdağı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gözdağı veren Kılıçdaroğlu, genel başkanlık adaylığını ilişkin de konuştu.

"GENEL BAŞKANLIĞI DÜŞÜNÜRÜM"

Kılıçdaroğlu, "Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler istediği için ben genel başkan oldum. Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş', görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkanlık zaten yaptım. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, hakkını vermek kolay değildir. Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

"6'LI MASA VERİLEN SÖZLERİ TUTMADI"

Seçim döneminde oluşturulan 6'lı masaya ilişkin de değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, verilen sözlerin tutulmadığını dile getirdi. Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Özel bir suçlama getirmek istemiyorum. Ama 6 lider beraber yola çıktıysa ve oy birliği ile karar alacağız diye konuştuysak, liderlerin sözlerini tutması gerekiyordu. Ama bu olmadı. Anketler kazanacağımızı söylüyordu. Ama süreç benim de düşünmediğim şekilde ciddi bir sürece uğradı." dedi.