Kılıçdaroğlu, bu ayardan sonra 1-2 yıl kendine gelemez artık

Rauf Tamer, verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına talip olup, adaylık peşinde koşmasını eleştirdi. "Çeyrek porsiyonlu" olarak nitelendirdiği Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşıtlarına güvendiğini, ancak kendi karşıtlarının yüzde 75 olduğunu unuttuğunu belirten Tamer, Posta gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Hükümet Sistemi’ni “kan akmadan değiştiremezsin” dedi.

Ama sistem, kimsenin burnu kanamadan değişti. Şimdi kendisi de bu sistemde başkan adayı olmaya çalışıyor.

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Erdoğan için:

“Kaçacak” dedi.

Hem de kaçıncı defadır dedi.

Ama kaçan falan yok.

“Aday olmayacak” dedi.

Ama gördü ki adaydır.

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Erken seçim için 7 kere tarih verdi.

Ama hiçbiri doğru çıkmadı.

Şimdi 6 Kasım diye tutturdu. Biliniz ki yine sallıyor.

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Kaybettiği mahkemelere bakar mısınız? Ödediği tazminatların sebebi, hep hayal içinde yaşamak.

Yahu bir kerecik olsun iddiası gerçek çıksın.

Çıkmıyor.

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Belediyelerden tek personel atılmayacak diye namus sözü verdi.

Sonuç:

Binlerce işçi atıldı.

...........

Şimdi cezaevlerinde birilerine derhal tahliye sözü veriyor ya.

Sözü senettir, korkmayın.

Referansı aynadır.

***

Size yüzlerce örnek verebilirim...

Ama ne lüzum var?

Nefes tükettiğime değmeyecek.

Benim canımı sıkan, sadece şudur:

Bu yapıdaki bir insan, cumhurbaşkanlığına talip olup, adaylık peşinde koşuyor.

Neye güveniyor?

- Erdoğan karşıtlarına.

Alâ...

Ne var ki, çeyrek porsiyonlu bu zat, kendi karşıtlarının yüzde 75 olduğunu unutuyor.

Yahu 12 yılda insan bir gram olsun ilerlemez mi?

Bakın Babacan bile yüzde yüz mesafe almış... Oyları yüzde 0.5 iken yüzde 1’e çıkmış."