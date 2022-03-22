Kılıçdaroğlu Alparslan Kuytul provokasyonunu da fırsata çevirdi!

“Furkancılar” adlı yapılanmanın başındaki isim Alparslan Kuytul’un uzun bir süredir devam ettirdiği provakosyon eylemlerini CHP fırsata çevirmeye kalkıştı.

Süleyman Soylu: Kökü dışarıda bir adam!

Bakan Soylu Kuytul’un geçmişteki açıklamaları için şunları söyledi:

Kökü dışarıda bir adam. Siyasete giriyor, darbenin her türlü meşruiyetinin altyapısını oluşturmaya çalışıyor, Cumhurbaşkanı’nın kaleminin kırıldığını söylüyor. Bu kadar alçak bir değerlendirmeyle insan karşı karşıya bırakılır mı?

Polislerin sert müdahalesi hakkında da konuşan Soylu, “Biraz daha kontrollü olması gerekirdi” diyerek soruşturmaların yapılacağını belirtmişti.

Başörtüsü serbestisine karşı çıkarak AYM’ye koşmuştu

2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP’li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu. DSP’li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.

“Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar ağır zulümle karşı karşıya kaldılar”

Başörtüsü için AYM’ye giden ve hatta başörtüsü için “Bir metrekarelik bez parçası” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Kuytul provokasyonu üzerinden başörtüsü değerlendirmesi yaptı. Bugünkü partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Furkan Vakfı'nı seversiniz sevmezsiniz yürüyüş yapmak istiyorlar. Orantısız güç kullanıldı.Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar. Buradan onlara da söz veriyorum. İktidarımızda göreceksiniz herkesin düşüncesine, inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstereceğiz.” dedi.